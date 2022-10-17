Eğitim yatırımları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de eğitim yatırımları ile ilgili yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Bir çok yapı için ihale süreci başlatılırken, yeni eğitim yatırımları ise göz kamaştırıyor.

Düzce’nin eğitimde daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarını sürdüren protokol üyeleri, Düzce’ye yeni eğitim yatırımları için çalışmalarını tamamladı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Düzce’ye yeni yapılacak olan ve yatırım programına dahil edilen çalışmalar paylaşıldı.

Bu çerçevede Düzce’ye 18 yeni anaokulu, 9 yeni ilkokul, 7 yeni ortaokul, lise, özel eğitim okulu, öğrenci pansiyonu, atölye ve spor salonu yapılacak. Bazı çalışmalar ihale sürecine girerken, bazı çalışmaların ise projelendirme çalışmaları devam ediyor.