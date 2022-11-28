Eğitim-öğretim 5 Aralıkta başlayacak

DÜZCE(İHA) – Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara verilen Düzce Üniversitesi’nde eğitim öğretim 5 Aralık’ta başlayacak.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim öğretimin 5 Aralık 2022 tarihinde başlayacağını bildirdi. Rektör Sözbir, öğrencilerin kaygı ve endişelerinin farkında olduklarını belirten paylaşımı şöyle; “Değerli öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle yaşadığınız kaygı - endişelerin farkındayız ve sizlerin her zaman yanındayız. Deprem sonrası yaşanan süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz sizlerin sağlığı ve güvenliği olduğu için 5 Aralık 2022 Pazartesi gününe kadar üniversitemizde eğitim-öğretime daha önce ara vermiştik. Fakat şu an için yeni almış olduğumuz bir karar bulunmamaktadır. Yeni bir karar alınması durumunda sizlerle paylaşılacaktır.”