Eğitim odasının duvarlarını gençler boyadı

DÜZCE (İHA) – Raziye Begüm Sultan Yurdu’nda bulunan resim atölyesinin duvarlarını öğrenciler kendi isteklerine göre boyadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Raziye Begüm Sultan Yurdu’na resim atölyesi açıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği atölyede eğitim faaliyetlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Resmin tekniğini öğrenen öğrenciler, sanatın inceliklerini atölye duvarlarına da yansıttı. Atölyenin duvarları öğrenciler tarafından boyandı.