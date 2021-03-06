Eğitim Bir-Sen’den okullara ziyaret

Bir-Sen Düzce Şubesi, yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullara hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak okul idarecileri ile bir araya geliyor.

Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Başkan Yardımcısı Ali Canbaz, yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullara hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. İlk olarak Aydınpınar İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek Başkan Çelebi ve Başkan Yardımcısı Canbaz, okullarda görevine yeni atanan okul idarecilerini ziyaret edip hayırlı olsun dileklerinde de bulundu. Ayrıca okulda idarecilerle de bir araya gelerek salgın sürecinde eğitim öğretim ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.