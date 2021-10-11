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Eğiticilerin eğitimi programı sona erdi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen ve beş gün süresince devam eden “Eğiticilerin Eğitimi” programı gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

DÜZCE 11.10.2021, 11:40
Eğiticilerin eğitimi programı sona erdi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen ve beş gün süresince devam eden “Eğiticilerin Eğitimi” programı gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Eğitim programında; “Öğretimi Planlama”, “Öğrenmeyi İzleme ve Değerlendirme”, “Öğrenmeyi Etkili Hale Getirme”, “Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar”, “Etkili Sınıf Yönetimi”, “Ölçme Aracı Hazırlama”, “Eğitimle Teknolojiyi Bütünleştirme”, “Üniversite Öğrencilerinde Ruh Sağlığı” ve “Etkili Sunum Hazırlama” başlıklarında önemli bilgiler paylaşıldı.

Akademisyenlerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda, evrensel eğitim uygulamalarının en ileri yöntemleri aktarıldı. Modern ve güncel eğitim metotları hakkında da faydalı sunumların paylaşıldığı “Eğiticilerin Eğitimi” programı ile Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının eğitici niteliklerinin geliştirilmesi ve özgün bakış açıları kazanmaları hedeflendi.

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