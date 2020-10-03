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Efteni gölünü besleyen derelerden numune alındı
EFTENİ GÖLÜ YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA YIL BOYUNCA MEVSİMSEL OLARAK EFTENİ GÖLÜNÜ BESLEYEN DERELERDEN NUMUNE ALIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 03.10.2020, 10:00
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DÜZCE (İHA) – Efteni Gölü Yönetim Planı kapsamında yıl boyunca mevsimsel olarak Efteni gölünü besleyen derelerden numune alım işlemi gerçekleştirildi.
Efteni Gölü ve Efteni Gölünü besleyen derelerde numune alma işlemi başladı. Her yıl mevsimsel olarak Efteni Gölü Yönetim Planı kapsamında 6 ayrı noktadan numune alımı yapılıyor. Alınan numuneler sonrasında Efteni Gölünün su kalitesinin tespitini yapılacak.
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