Efteni Gölüne yeni gözetleme kulesi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’ne yeni gözetleme kulesi yapımına başlandı.

Göçmen kuşların durağı olan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaparak, Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’nde yeni gözletme kulesi yapımına başlandı. Doğa harikası olarak görülen Efteni Gölü’ne ziyaretçi sayısı her geçen gün artınca, bölgeye yeni gözetleme kulesi yapımına başlandı. Yaklaşık 1 milyon lira bedel ile yapılan yeni gözetleme kulesinin 2 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.