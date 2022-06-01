banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

Efteni Gölüne yeni gözetleme kulesi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’ne yeni gözetleme kulesi yapımına başlandı.

DÜZCE 01.06.2022, 10:48
Efteni Gölüne yeni gözetleme kulesi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’ne yeni gözetleme kulesi yapımına başlandı.

Göçmen kuşların durağı olan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaparak, Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’nde yeni gözletme kulesi yapımına başlandı. Doğa harikası olarak görülen Efteni Gölü’ne ziyaretçi sayısı her geçen gün artınca, bölgeye yeni gözetleme kulesi yapımına başlandı. Yaklaşık 1 milyon lira bedel ile yapılan yeni gözetleme kulesinin 2 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.

Yorumlar (0)
26°
açık