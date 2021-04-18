banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor

Efteni Gölü’nde 800 metre ağ yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Efteni Gölü’nde yapılan kontrollerde, 12 ayrı noktada 800 metre ağ ele geçirildi.

DÜZCE 18.04.2021, 12:07
2
Efteni Gölü’nde 800 metre ağ yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Efteni Gölü’nde yapılan kontrollerde, 12 ayrı noktada 800 metre ağ ele geçirildi.

Denizlerde ve sulak alanlarda avlanma yasağının başlamasının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Efteni Gölü’nde ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında 12 ayrı noktada usulsüz olarak kurulmuş 800 metre ağ ile bir adet serpme ele geçirildi. Ele geçirilen ağlar gölden çıkartılarak imha edilirken, ekiplerin koruma kontrollerini aksatmadan aralıksız bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı bulutlu