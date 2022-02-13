Efteni Gölü, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan ve yüzlerce göç eden kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, doğal güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakıyor.

Efteni Gölü ve çevresi, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden birisi olarak biliniyor. 1992 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma statüsüne alınıp avlanma yasağı konulan doğal miras; içerisinde bulundurduğu sazlık alanlar, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlarla zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlıyor. Çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturan Efteni Gölü, 35’i kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf ve kuş gözlemciliğine kompozisyon oluşturan Efteni Gölü, manzarasıyla hayran bırakıyor.