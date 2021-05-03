EDS’ler için ilk adım atıldı.

Düzce’nin çeşitli noktalarında bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ilgili gelen şikâyetleri değerlendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sürücülerin mağduriyetlerini en aza indirmek için düğmeye bastı. Başkan Özlü’nün talimatıyla, en fazla şikâyet gelen D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’na sinyalizasyon sayacı kuruldu.

Trafik akışının kontrolü, ulaşımın iyileştirilmesi ve kent yaşantısının kurallara uygun hale getirilmesi amacıyla Düzce’nin çeşitli noktalarına yerleştirilen ancak zaman zaman sürücüler tarafından şikâyet konusu olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) için ilk somut adım atıldı. "Kırmızı ışık, "ortalama hız, "park yasağı" "ters yön" gibi trafik ihlallerin tespit edilmesini sağlayan EDS’ler ile ilgili en fazla şikâyetin alındığı Olimpiyat Kavşağı’na, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla sinyalizasyon sayacı kuruldu.

Toplantının ardından ilk adım atıldı

Bir süre önce firma yetkilileri, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili odaların temsilcileri ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, EDS konusunda gelen şikâyetleri konunun muhatapları ile değerlendirmişti. Vatandaşın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, trafikteki kural ihlalleri esnetilmeden, aynı zamanda sürücülerin de mağdur edilmemesi için yapılacak iyileştirme çalışmaları başladı.

Kırmızı ışık ihlali azalacak

EDS’ler ile ilgili en çok şikâyetin geldiği noktaların başında olan Olimpiyat Kavşağı’na kurulan sinyalizasyon sayacı sayesinde sürücülerin yaptığı kırmızı ışık ihlallerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Daha önce yeşil ışıktan kırmızı ışığa geçiş zamanını hesaplayamayan birçok sürücüye ışık ihlaline bağlı ceza kesiliyordu. Kurulan sinyalizasyon sayacı sayesinde sürücüler, kırmızı ışığın ne zaman yanacağını hesaplayacak ve büyük ölçüde kural ihlalinin önüne geçilmiş olacak.

“Belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız”

Başkan Özlü, EDS konusunda hassasiyetle durduklarını, trafik kurallarını esnetmeden gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılacağını belirterek, “Bir süre önce EDS konusunda paydaşlar ile bir araya gelerek, sürücülerimizden gelen şikâyetleri değerlendirdik. İlk etapta sürücülerimizin kırmızı ışığı önceden fark etmeleri için Olimpiyat Kavşağı’nda sayaç sistemimizi kurduk. Trafikte can ve mal güvenliğini de hesaplayarak bundan sonra da gerekli iyileştirme adımlarını atacağız” dedi.