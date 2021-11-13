Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Serbay Akademi iş birliği ile düzenlenen e-ticarette öne çıkın eğitimi gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitime, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan, Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, Hepsiburada Marmara Bölgesi Bursa Satış Müdürü Kağan Hişim, Istanbul Avrupa Satış Müdürü Caner Turan, IdeaSoft E-Ticaret Ekip Yöneticisi İbrahim Vıcıl, Kadın ve Genç Girişimciler katılım sağladı.

Eğitimde, Düzce’nin e-ticaret sektöründe hangi konumda olduğunu, yerelde başarı yakalamış ve Türkiye’nin her yerine ürün satabilen markaların başarı hikayeleri, E-ticarete nasıl başlanır, e-ticaret nasıl yapılır, ne satılır, nereden satılır, nasıl pazarlanır, nasıl fark yaratılır, pazaryerlerinin Dünya pazarındaki yeri, pazaryerlerinin önemi, E-Ticarette Plan ve Bütçe Yönetimi hakkında bilgiler verildi.

Eğitim toplu fotoğraf çekimiyle ve katılım sertifikası takdimiyle sona erdi.