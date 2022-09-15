E-ticaret sektör liderleri bir araya geldi

ticaret sektörünün liderleri ile birlikte ’e-ticaret’ buluşması gerçekleştirildi.

MÜSİAD Düzce Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen e-ticaret etkinliğinde, Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir ve konuşmacılar, girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracatta adım atma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları, gidilecek yol haritasını ve plan ve bütçe yönetimi gibi konuları ele alarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Eğitimin gerçekleşmesinde öncülük eden Serbay Akademi Kurucusu ve Serbay Interactive Başkanı Özdemir, ülkemizin geleceğinde e-ticaretin ve e-ihracatın önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Özdemir, katılımcılara, etkinlik için destekte bulunan MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan’a ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem’e teşekkürlerini iletti.