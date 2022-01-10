banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

E-Mermi şifresi için yeni ruhsat şartı getirildi

Silah ruhsatı olanlar dikkat e-mermi şifresi için ruhsatlar yenilenecek. Farklı renklerde verilen ruhsatlar son kullanma tarihine kadar geçerliliğini koruyacak ancak e-mermi siparişi için yeni tip ruhsat mecburiyeti getirildi.

DÜZCE 10.01.2022, 10:26
E-Mermi şifresi için yeni ruhsat şartı getirildi

Silah ruhsatı olanlar dikkat e-mermi şifresi için ruhsatlar yenilenecek. Farklı renklerde verilen ruhsatlar son kullanma tarihine kadar geçerliliğini koruyacak ancak e-mermi siparişi için yeni tip ruhsat mecburiyeti getirildi.

Silah ruhsatı bulunanların e-mermi şifresi almak için silah ruhsatları değiştirmesi gerekecek. 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılan uygulamayla İl Emniyet Müdürlükleri Silah Ruhsat Bürolarından e-mermi şifresi almak için yeni tip ruhsat kartı alınması gerekecek. Silah ruhsatı olan kişilerin e-mermi şifresi alabilmesi için ruhsatları değiştirmesi gerekiyor.

Taşıma, bulundurma gibi durumlar için farklı renklerde çıkartılan ruhsatlar son kullanma tarihine kadar geçerli olacak ancak mermi alabilmek için yeni tip ruhsat mecburiyeti getirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avcı Bayi sahibi Ali Süler yaptığı açıklamada; “2022 Yılı itibarıyla taşıma ruhsatlar kırmızı oluyordu, bulundurma ruhsatlar turuncu renkliydi. Onların tamamı yeni sisteme geçti. Yine 5 yıllık fakat bunlara e-mermi sistemi ile mermi veriyoruz. Şifre ile mermi alıyorlardı. Eski ruhsatlara şifre verilmiyor. Ruhsat kartlarını Ziraat Bankasına 100 TL bedel yatırıp yeni tip kartlarla yenilenmesi gerekiyor. Biometrik fotoğrafla ruhsat sahiplerinin bağlı oldukları il, ilçe emniyet müdürlüklerine müracaat edip ruhsat kartlarını yeniledikten sonra mermi müracaatlarını yapabilirler. Eskği tip ruhsatlarla mermi müracaatı yapılamıyor şu anda. Ruhsatlar artık tek tip oldu. Sadece arkasında bulundurma taşıma diye yazıyor. Görüntüsü normal nüfus cüzdanı gibi oldu. Eski tip ruhsatlarla süresi bitene kadar silahlarını taşıyabilir, bulundurabilirler ama mermi müracaatı yapamıyorlar” dedi.

Silah ruhsatı sahipleri mermi siparişi vermek için en kısa sürede ruhsatlarını Ziraat Bankasına 100 TL ücreti yatırarak biometrik fotoğraf ile bağlı oldukları il, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek yeni tip ruhsatlarını almaları gerekiyor.

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11