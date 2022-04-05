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E-fatura için son gün 1 Temmuz

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine e-faturaya geçişin zorunlu hale geleceğini ve son günün 1 Temmuz olduğunu bildirdi.

DÜZCE 05.04.2022, 09:56
E-fatura için son gün 1 Temmuz

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine e-faturaya geçişin zorunlu hale geleceğini ve son günün 1 Temmuz olduğunu bildirdi.

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, KOBİ’leri bilgilendirmek adına yaptığı konuşmasında 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik belgelerin kullanımı ve denetimine yönelik planlanan önemli değişikliklerden bahsetti. Özellikle, yeni eklenen otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine 2022’de e-fatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düşeceğini, e-faturaya geçişin zorunlu hale geleceğini ve son günün 1 Temmuz olduğunu aktardı.

Akdemir açıklamasına şöyle devam etti; “Tebliğ edildiği üzere, gayrimenkul veya motorlu taşıtların, inşa, imalat, alım, satım işlemlerinden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL brüt satış geliri ve 2022 ve sonrası için 0,5 milyon TL ve üzeri toplam satış geliri olan şirketlerin ve bu işlemlere aracılık edenlerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar elektronik faturalandırmaya geçmesi gerekecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeden yatırım ve/veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de aynı tarihten itibaren elektronik faturalandırmaya geçecek.”

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki yeni düzenlemeleri değerlendiren Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir her yıl değişen limitler ile birlikte e-dönüşümün neredeyse tüm sektörleri içine almaya başladığını belirtti. Bilsoft Yazılım olarak, e-faturaya zorunlu geçecek otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine 6 ay sınırsız kontör desteği sunarak oluşacak iş ve finans yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

E-ticaret yapanlara da zorunlu e-fatura uygulaması

Akdemir, ek olarak, 2020 veya 2021 hesap döneminde e-ticaret faaliyetlerinden brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin de 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar ise e-deftere geçiş yapmaları gerektiğini, belirtti. 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı 500.000 TL ve üzerinde olan mükelleflerin ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura uygulamasına ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmalarını ekledi.

Bilsoft Yazılım 2005’ten beri 100 Bin üzerinde kullanıcısına dijital dönüşüm alanında hizmet veriyor. KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft, e-dönüşüm, banka entegrasyonu, pazar yeri entegrasyonu ve daha birçok özelliği ile firmaların bütün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

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