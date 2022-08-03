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Düzce’yi şiirlerine taşıdılar

Dünya Düzce Günleri’nde çok sayıda şairin katılım sağladığı Düzce temalı şiirlere yönelik ödül töreni gerçekleştirildi.

DÜZCE 03.08.2022, 09:34
Düzce’yi şiirlerine taşıdılar

Dünya Düzce Günleri’nde çok sayıda şairin katılım sağladığı Düzce temalı şiirlere yönelik ödül töreni gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen 8’nci ayın 1’i itibariyle başlayan ve sekiz gün sürecek olan Dünya Düzce Günleri muhteşem konserler, kültür sanat etkinlikleri, sportif aktiviteler ve sürpriz etkinliklerle devam ediyor.

İlk gün ünlü sanatçı Fatma Turgut konseri ile coşkunun tavan yaptığı etkinliklerin ikinci gününde Düzce Belediyesi ile Düzce Şairler ve Sanatkarlar Derneği birlikteliği ile organize edilen Düzce temalı şiir yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Çok sayıda şairin katılım sağladığı yarışmada birinciliği Karaman’dan katılan İbrahim Şaşma elde ederken, ikinciliği Şair Kalfa olarak bilinen Kaynaşlılı Murat Bulut, üçüncülüğü ise Osmaniye’den yarışmaya katılan Ali Köşker elde etti.

Şairler, Düzce’yi düşünerek kaleme aldıkları birbirinden değerli şiirlerini meydanı dolduranlarla paylaşırken, Düzcelilerde kendilerine alkışlarla karşılık verdi. Ödül töreninde dereceye giren şairlere plaketleri takdim edilirken, birinciliği elde eden İbrahim Şaşma 3 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

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