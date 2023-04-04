Düzce’yi ikinci yüzme havuzu inşaatı başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Islahiye Köyü mevkiine yapılması planlanan Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına başlanıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova’yı içine alan Islahiye Köyü mevkiine yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu yapım işi başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Islahiye Köyü mevkiine yapımı başlayan Kapalı Yüzme Havuzunu en kısa sürede tamamlayıp bölgemizin hizmetine sunacağız. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.