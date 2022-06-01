Düzce’yi dünyaya tanıttılar

14. Gayrimenkul Fuarı Türk-Arap-Rus Gayrimenkul Yatırım Buluşması 28 Mayıs-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi. ’Eviniz bu fuarda" sloganıyla tanıtılan fuarda ev almak isteyenler körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ve acentelerle bir araya geldi. Yatırımcıların en çok ilgisini ise Düzce çekti.

Sıcak satış yapılması hedeflenen fuara başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar olmak üzere Abu Dabi, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, İran ve Irak’tan yatırımcılar bir araya geldi. Konut kredilerindeki oranların düşmesini fırsat bilen yabancı yatırımcı ve üst düzey yetkililer de uygun projeleri inceledi. “Türkiye’nin Satış Odaklı Fuarı” olarak gerçekleştirilen gayrimenkul fuarında, alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan 450 konsept proje yer aldı.

Fuara Düzce’den ise Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün katıldı. Yabancı yatırımcıların Düzce’ye yönelik ilgisi dikkat çekerken Düzce’yi dünyaya tanıtma imkanı bulundu.

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün Düzceden bahsederek, “Bu kadar güzelliğe sahip ikinci bir coğrafya yok. İnanıyoruz ki Türkiye’nin potansiyeli Uluslararası yatırımlardan en fazla payı alabilecek ülke potansiyeli taşıyor. Bizler de bu gayretle çalışıyoruz. Fuar güzel geçti ve bir çok katılımcı firma geldi. Aynı zamanda bir çok ziyaretçi ile de karşılaştık. Bizim fuarımıza da yoğun bir ilgi var. Düzce’ye ayrı bir ilgi var. Stantlara baktığınızda Algün’ün projeleri dikkat çekiyor. Düzce’deki dev projelerimiz, hem fiyatlarıyla hem ödeme koşullarıyla oldukça ilgi uyandırıyor. Aynı zamanda Düzce’nin bir alternatif bölge ve yeni yatırım bölgesi olduğunu vurgulamaya çalıştık. Hem iki metropol şehrin tam ortasında olması hemde İstanbula yakın olması, yeni bir cazibe merkezi olabilir noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz” dedi.

Başkan Özlü’den ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 14. Uluslararası Gayrimenkul Emlak Fuarı’nda, Algün standını ziyaret etti. Ziyarette Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Faruk Özlü’ye devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Düzce’deki gayrimenkul fırsatlarının daha iyi şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Özlü, “Düzce’mizin sıçrama yapması istiyoruz. Sanayide, üretim sıçrama yapmayı istiyoruz. Amacımız Düzce’nin yeni yaşam merkezi olmasıdır. Bu doğrultuda Düzce’deki yatırım yapan şirketlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunu somut rakamlarla da örnekleyen Cihat Algün, “İnşaat maliyetleri ve emtia fiyatları, dolardan daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu açıdan, dolara yatırım yapan için bile emtiaya oranla ciddi bir kayıp söz konusu. Gayrimenkulün getirisi ise, hem emtia hem de dolardan çok daha fazla bir prime imza attı. Özetle, kısa vadede konut, arz talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir. Ama orta ve uzun vadede, maliyet artışı, arzın düşmesi gibi etkenlerle doların çok üzerinde bir artış yaşayabilir. Dolayısıyla, dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı evlere ciddi talep var”

Pandemi öncesinde bu değişimi görerek tüm planlamalarını buna göre şekillendirdiklerini söyleyen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün “Pandemi döneminde insanların hem yeşil alana yakın, hem de şehrin içinde yaşama isteği arttı. Bunu tercih ederken de sanata, kültüre, alışverişe yakın yerlerde bulunmak isteniyor. Tüm bunlara ek olarak iş, sağlık ve eğitim merkezlerine ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek lokasyonlarda yaşamayı tercih ediliyor. Bu açıdan, Algün olarak genelde tüm pandemi süreci, özelde ise 2021 yılı bizler için çok hareketli geçti. Değişen müşteri beklentilerini iyi analiz ettiğimiz, yaptığımız ön çalışmalar sonunda, elde ettiğimiz bilgiyi sektörümüzle paylaştığımız, sektöre hareket ve canlılık getirerek süreci domine ettiğimiz bir dönem yaşadık. Bu süreçte konut almak ya da evini değiştirmek isteyenler az katlı, mümkünse bahçeli, geniş balkonlu ‘sağlıklı evler’e ciddi bir talep oluşturdu. Tüm bu talepler konut satış adetlerinde yeni bir rekor kırılmasına yol açtı. Algün özelinde konuşacak olursak; Düzce’deki projelerimiz, üst üste iki yıl hasılat şampiyonu oldu” ifadelerini kullandı.

“Bir numaralı önceliğimiz deprem”

Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna dikkat çeken Cihat Algün “Algül’ün bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Düzce’de de bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği” ifadelerini kullandı. Algün ”Depremden korunmanın bir numaralı koşulu, en son güncellenen deprem yönetmeliklerine uygun güvenli binalarda yaşamak. Düzce’deki tüm projelerimizde, çevre dostu ve Düzce dokusuna yaraşır, deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. Düzce’nin deprem kalıntılarından kurtularak siluetinin değişmesi gerekiyor. Bir Düzceli olarak da Düzce’yi herkesin böyle görebilmesini ve bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum. Düzce bunu fazlaca hak ediyor zaten. Hep birlikte bunu çalışarak gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün şunları söyledi: "Pandeminin etkisiyle uzun süre evlerde karantina dönemi geçiren kitleler, artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve yeşil alanı bol alanlarına yöneliyor. New York’ta park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 artış gösterirken Londra’da bu oran yüzde 75’e kadar yükseliyor. Düzce’de ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 300’ü aştığı tahmin ediliyor. Biz de bu ihtiyacı görüp, Düzce’deki projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek bir eser geliştirdik.”

Modern projeleriyle Düzce’nin çehresini değiştiren Algün, dev iş ortaklıklarına hazırlanıyor. Algün, Esas Holding ile 300 milyon TL’lik Düzce’nin ilk karma projesi ‘Algün Center’ ile AVM, ofis, otel, konut ve rezidans projesine imza atarken, Dedeman Otel Grubu ile de 750 milyon TL’lik ‘Park Dedeman Düzce’ otel projelerinde ortak oldu.