Düzce’ye tam donanımlı acil müdahale aracı

Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşması amacıyla Düzce’ye 1 adet 4x2 UMKE Acil Müdahale Aracı tahsis etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, araçta gerekli tüm acil tıbbi donanım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Keşir, Düzce Sağlık Müdürlüğü envanterine yeni bir araç daha eklendiğini duyurdu. UMKE biriminin 138 UMKE personeli ve 2 adet 4x4 UMKE aracı ile Düzce ve yurt genelinde acil ve afet durumlarında hizmet verdiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, afet ve acil durum hazırlık çalışmalarında ekiplerin afete müdahale kapasitesinin artırılması için yeni bir aracın daha envantere girdiğini belirten Keşir “UMKE personelinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlayarak medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumuna başlanılması amacıyla 1 adet 4x2 UMKE Acil Müdahale Aracı tahsisi yapılmıştır. Afet ve acil durum alanlarında afetzede vatandaşlara hizmet verecek olan araç içerisinde, şişme çadır, hastane üniteleri, jeneratör ve gerekli tüm acil tıbbi donanım malzemeleri mevcuttur” dedi.