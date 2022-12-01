Düzce’ye sağlık yatırımı

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı, Düzce’nin Gölyaka ilçesi ve Kazukoğlu Mahallesine sağlık istasyonu yapacak. 112 Acil Sağlık İstasyonları 180 günde tamamlanacak.

Düzce’nin sağlıktaki atılımları devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gölyaka ilçesi ile Kazukoğlu Mahallesine hafif çelik taşıyıcılı ön üretimli 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağının müjdesini verdi.

Ayşe Keşir, sağlık yatırımlarıyla ilgili olarak “Düzce’mizin sağlık alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, Gölyaka ve Kazukoğlu’na 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı için ihaleye çıkıyor. Acil durumlarda erişilebilirliği artırma hedefimiz noktasında önemli bir adım. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 180 günde tamamlanacak olan Gölyaka ilçesi ve Kazukoğlu Mahallesine yapılacak acil sağlık istasyonlarının bölge halkına acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla hizmet veren birim olduğunu belirterek “Acil Sağlık İstasyonlarında acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslarımız görev yapıyor. İstasyonlarımızı bu bölgelere kurmamızın amacı acil müdahale ihtiyacını yerinde, hızlı ve etkin olarak verebilmek için” dedi.