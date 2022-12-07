Düzce’ye sağlık alanında 4 yeni teknolojik cihaz

DÜZCE(İHA) –Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon 605 bin liralık yatırımla dört yeni teknolojik cihaz hizmete girdi. Yapılan yatırım ile göz hastalıkları tanı ve tedavisinde büyük kolaylık sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı’nın Düzce’de ki yatırımları devam ediyor. Bir yandan sağlık merkezleri inşa edilirken bir yandan da teknolojik yatırımlar yapılıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, göz anjiyo ve göz tomografisinde kullanacak 4 yeni teknolojik cihazın Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hizmete girdiğinin müjdesini verdi.

Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde elimiz artık daha güçlü. Göz anjiyo ve göz tomografisinde kullanılacak olan 4 yeni teknolojik cihaz Düzce Devlet Hastanemizde bugün itibariyle hizmete girdi. 1 milyon 605 bin TL tutarındaki yatırım için Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.

4 adet teknolojik cihaz hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 1 tane göz anjiografi cihazı, 1 tane optik koherans tomografi cihazı ve 2 adet Biomikroskop cihazının kurulumu tamamlandı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göz anjiyosuyla sorunların kısa sürede tespit edilebildiğini ve sonuç alınabileceğini belirterek “Göz anjiyosu, anjiyografik olarak gözün görüntülenmesi şeker hastalığı, yüksek tansiyon, göz tümörleri, gece körüğü ve retina bozukluklarının tanısını yapmaya yardımcı olur. Göz anjiyosu gözün arkasında bulunan retina ve koroid denilen sinir tabakasını, bunun destek dokusunu incelemeye yarayan bir tekniktir. Hastalara kasıktan ya da el bileğinden yapılan girişle fluoresein denen ilaç enjekte edilerek uygulanır. İlaç damardan ilerleyerek kalbe, vücuda retina ve koroid damarlarına kadar gider. Bu sırada özel bir kamerayla görüntüleme yapılır. Turuncu renkli ilaç üstüne mavi ışık tutulursa yeşil renkli yansıma yapar. Bu nedenle ilerlediği damarlarda net bir görüntü verir, tıkanıklıkların ve daralmaların tespitine, sıvı kaçaklarının belirlenmesinde, kanlanma bozukluğu olan yerlerin tespitinde kolaylık sağlar. Bu şekilde göz sorunların tespit edilmesi halinde, uygulanan tedaviden daha kısa sürede sonuç alınabilir. Hastada optik sinir kanaması, serum sızıntısı gibi sorunların olması durumunda göz anjiyosu mutlaka yapılmalıdır. Şeker hastalarında glikoz metabolizması bozulduğundan, gözle ilgili sorunlar daha fazla yaşanmaktadır. Bu nedenle göz anjiyosu yapılarak mevcut sorunlar belirlenmeye çalışılır” dedi.

Zararsız görüntüleme aracı

Yılmaz, damardan ilaç vermeden retina ve koroid damar yapısının gösteren, retina ve koroid tabakasını ince kesitler halinde inceleyen ve kalınlığını ölçen, yeni geliştirilen ve tamamen zararsız bir görüntüleme aracı olduğunu bildirerek “Retina ve koroid damarlarının bütünlüğünde bozulma olduğunda retina hasar görür. Retina damarlarındaki tıkanmaları ya da anormal yeni damar oluşumlarını retina anjiyografisi ile tespit edebiliriz. Ancak, retina anjiyografisi yapılırken damardan ilaç vermek gerektiğinden yan etkileri olan bir tetkiktir. Buna karşın, OCT Anjiyografisinde damardan herhangi bir ilaç verilmediğinden hiçbir yan etkisi yoktur. Ayrıca, OCT Anjiyografisi hem retina ve koroid damarlarının incelenmesini hem de bu tabakaların ince kesitler halinde görüntülenmesini mümkün kılar. Bu özelliklerde, hastalığın daha iyi teşhis, tedavi ve tedaviye verdiği yanıtın izlenmesine kolaylık sağlar.

Sarı nokta hastalığı, şeker hastalığına bağlı retina hasarı, retina damar tıkanıklığı ve diğer tüm retina hastalıklarının teşhis ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde de çok önemli bir yeri vardır. Ayrıca, glokom (göz tansiyonu artışı) gibi diğer göz hastalıklarının teşhis ve tedaviye yanıtının izlenmesinde de önemli bir yer tutar” ifadelerinde bulundu.