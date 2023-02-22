Düzce’ye gelen depremzede sayısı 3 bin 738 oldu

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzede sayısı 3 bin 738’e yükseldi.

Kendi imkanları ya da kurumların destekleriyle deprem bölgelerinden tahliye olan vatandaşlardan 3 bin 738’si Düzce’ye geldi. Bu kişilerin 3 bin 207’si kendi yakınlarının yanlarında konaklarken, öğretmen evlerinde 70, yurtlarda 394, otel ve apartlarda ise 67 kişi kalıyor. Afetzedelerin giyim ihtiyaçları sosyal marketlerden, gıda ihtiyaçları ise çeşitli kurumların destekleriyle karşılanıyor.