Düzce’ye cam teras yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turizm destinasyonları arasında yer alan Toptepe’ye cam teras yapılması için çalışmalar sürerken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de Kocaeli’de bulunan cam terası ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gölyaka’da bulunan Toptepe’ye cam teras yapılması için ön araştırmalar devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ve projeyi üretecek firma yönetici, incelemelerde bulunmak için Kocaeli’ye gitti. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan cam terasta incelemelerde bulunan heyet, işletmeciler ile görüşerek bilgiler aldı.