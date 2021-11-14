Düzce’ye bu yıl yoğun kar yağışı bekleniyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Uzmanı Ali Bakır, Düzce’nin bu yıl yoğun kar yağışı altında kalacağını belirterek, harita yayınladı.

Düzce’de hava şartları her geçen gün soğumaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmuştu. Türkiye’nin bir çok şehrinde hava değerlendirmelerinde bulunarak vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Ali Bakır, 2020 yılında Düzce’de etkili olan kar yağışlarından değerlendirdiği bilgilere dayanarak, kentte yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.