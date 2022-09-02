Düzce’ye 89 doktor geliyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’ye 89 doktor ataması yapılacağını duyurdu.

Düzce’nin sağlık kadrosuna 89 hekim daha katılıyor. Ayşe Keşir yeni hekim kadroları müjdesini verdi.

Aralarında kardiyoloji ile kadın ve çocuk hastalıkları branşlarının da bulunduğu 9’u uzman 89 tabip kadrosu açıldı. Keşir, 106. dönemde açılan kadrolar için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek “Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Düzce için açılan uzman hekim ve hekim kadroları şöyle;

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kardiyoloji Uzmanı. Akçakoca Devlet Hastanesi; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı.

Çilimli İlçe Devlet Hastanesi; Uzman Aile Hekimi. Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi; Uzman Aile Hekimi. Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi; Uzman Aile Hekimi. Düzce Üniversitesi; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesine 35, Akçakoca’ya 20 tabip, Çilimli’ye 2, Gölyaka’ya 4, Gümüşova’ya 3, Kaynaşlı’ya 4, Yığılca’ya 3, Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne 3, Düzce Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 1, Düzce 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 1, Düzce İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 1 ve İl Sağlık Müdürlüğüne 2 tabip.