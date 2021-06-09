Düzce’ye 6 milyonluk tıbbi atık yatırımı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şubat ayında yapımına başlanan ve 2,5 ayda tamamlanan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü, saatte bin kilogram atık işlenecek olan 6 Milyon TL’lik yatırımın Düzce ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganıyla başlattığı çalışmalar doğrultusunda kentin havasından suyuna, alt yapısından üstyapısına kadar bir çok vizyon projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Özlü’nün talimatları doğrultusunda geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapımına başlanan ve Tıbbi Atıklar Yönetmeliği kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere tıbbi malzeme kullanımı gerçekleşen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıkların steril hale getirileceği tesis saatte bin kilogram atık işleme kapasitesiyle geçtiğimiz ay faaliyetlerine başlamıştı.

Açık ihale ile 20 yıllık işletme hakkı verildi

Çamköy mevkiinde bulunan alana konuşlandırılan tesisi ziyaret eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Düzce’de yıllardır süregelen çöp sorununu Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisini kurarak ortadan kaldırmıştık. Bu yılın Şubat ayında başladığımız Tabbi Atık Sterilizasyon Tesisini tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu tesisi Düzce’deki tıbbi atıkların işlenmesi tesisidir. Tesis kurulmadan önce tıbbi atıklarımız Sakarya’ya gönderiliyordu. Bu tesis ile birlikte artık Düzce’nin başka bir ile tıbbi atık göndermesine gerek kalmadı. Tesisin toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon TL’dir. 20 yıllık bir işletme hakkı verdik. Açık bir ihaleydi, bu ihale sonucunda en iyi teklifi veren firma yüzde 22’lik kar payını Düzce Belediyesi’ne verecek. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.