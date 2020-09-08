Düzce’ye 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak
DÜZCE’DE 4,5 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPILACAK. DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KASAPOĞLU, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ BEYİN TALİMATI İLE İKİNCİ ETABI BAŞLAYACAK OLAN BİSİKLET YOLU PROJESİNİN UYGULAMA ALANLARINI GÖZDEN GEÇİREREK SON İSTİŞARESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. ARDINDAN İSE HASTANE CADDESİ ÜZERİNDE YAPIMINA BAŞLANILAN BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile kentte bisiklet yolu sadece İstanbul Caddesi ile sınırlı kalmayacak ve 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak.
Düzce’de 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü beyin talimatı ile ikinci etabı başlayacak olan bisiklet yolu projesinin uygulama alanlarını gözden geçirerek son istişaresini gerçekleştirdik. Ardından ise Hastane Caddesi üzerinde yapımına başlanılan bisiklet yolu çalışmalarını inceledi.
Bisiklet yolu çalışmasını titizlikle takip eden Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Yaklaşık 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacağını ve Düzce’ye ücretli olarak kullanılmak üzere 300 adet bisiklet geleceğini bildirdi.
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