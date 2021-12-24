Düzce’ye 15 doktor ataması onaylandı

DÜZCE (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından, Düzce’ye 15 doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’ye sağlık konusunda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’nin ihtiyacı olan uzman doktor atamalarını imzalayarak, 14’ü uzman 15 doktor ataması geçekleştirdi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 2, fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümüne 1, iç hastalıkları bölümüne 1, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne 1, kardiyoloji bölümüne 2, deri ve zührevi hastalıkları bölümüne 1, göz hastalıklarına 1, nefrolojiye 1, ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne 1, Akçakoca Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümüne 1, Düzce Üniversitesi Çocuk Acil bölümüne 1 olmak üzere toplam 14 uzman doktor ataması yapıldı. Ayrıca, Düzce 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na da 1 doktor ataması yapıldı.