Düzce’ye 10 yeni doktor kadrosu açıldı

Düzce’ye sağlık alanında yatırımlar yapılırken doktor eksikleri de giderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce’ye 10 yeni doktor kadrosu daha açıldı.

Düzce’de sağlık alanında yapılan yatırımlar tüm hızıyla sürerken bir taraftan da yatırımlara personel ihtiyacı da gideriliyor. Son olarak kentte ihtiyaç olan 10 hekim kadrosu müjdesini Düzce Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir sosyal medya hesabından duyurdu. Açılan doktorlar kadroları ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine; çocuk nörolojisi, yoğun bakım, acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında oldu. Bu kadroların yanı sıra Akçakoca Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Yığılca İlçe Devlet Hastanesi’ne aile hekimliği, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne ise tabip kadroları açıldı.

Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son atamalarla birlikte kente Düzce’mizin doktor ihtiyacını karşılamak için bir adım daha attık. Hemşehrilerimiz, artık çocuk nöroloji muayenesi için şehir dışına çıkmak durumunda kalmayacak. 107. Dönem DHY çerçevesinde şehrimize 10 hekim kadrosu açıldı. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.