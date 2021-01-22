Düzcespor’a MÜSİAD’dan destek

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu Düzcespor tarafından ekonomik destek adına başlatılan hatıra bilet kampanyasına destek verdi.

Misli.com 3.Lig 4.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Düzcespor, Lig’in ikinci yarısında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek amacıyla “Hatıra Bilet” kampanyası başlattı. Pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oynanması Düzcespor’da maddi kayıplara neden oldu. Bu sıkıntıların üstesinden Düzcespor’a gönül veren taraftarları ile gelmek isteyen Yönetim Kurulu Hatıra Bilet kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya Düzce kamuoyundan büyük destek gördü. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu ve üyeleri ile Düzcespor Storeyi ziyaret ederek 70 bilet satın aldılar.

Koca Çınar’ın her daim yanında duran ve tüm birlik çağrılarına destek olan Vefa Pehlivan tüm Düzcespor sevdalılarını bilet almaya davet etti.