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Düzcespor kuvvet çalıştı
3. LİGDE MÜCADELE EDEN DÜZCESPOR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI ŞIRALIK TESİSLERİ'NDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRÜYOR. SPORCULAR KUVVET ÇALIŞTILAR.
DÜZCE 22.08.2020, 11:14
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DÜZCE(İHA) – 3. Ligde mücadele eden Düzcespor yeni sezon hazırlıklarını Şıralık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Sporcular kuvvet çalıştılar.
3. ligde mücadele eden Düzcespor’un antrenmanları sürüyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oyun şeklinde ki çalışmalarla tamamlandı.
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