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Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Düzce’de beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Sinekli, Kardüz ve Balıklı yaylaları beyaza büründü.
DÜZCE 13.01.2021, 11:47
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Düzce’de beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Sinekli, Kardüz ve Balıklı yaylaları beyaza büründü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Düzce için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Düzce’nin Sinekli, Balıklı ve Kardüz yaylaları beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı sonrası yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu. Düzce’nin turizme açılan ve bin 450 metre yükseklikte olan Sinekli Yaylası’nda kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bölgede ikamet eden Mehmet Albayrak’ın 1 yaşındaki çocuğu Lena Albayrak da ilk kez karla tanıştı.Sinekli Yaylasında ikamet eden vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışının hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
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