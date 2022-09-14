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Düzce’nin yılın Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu
18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu.
DÜZCE 14.09.2022, 11:59
18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu.
Esnafların bayramı olarak görülen ve her yıl 12-18 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin ahisi belli oldu. Bu çerçevede Düzce’nin ahisi seçilen İlhami Çalıkoğlu’na kaftanını Düzce Valisi Cevdet Atay ve DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı giydirdi.
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