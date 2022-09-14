Düzce’nin yılın Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu

18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu.

Esnafların bayramı olarak görülen ve her yıl 12-18 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin ahisi belli oldu. Bu çerçevede Düzce’nin ahisi seçilen İlhami Çalıkoğlu’na kaftanını Düzce Valisi Cevdet Atay ve DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı giydirdi.