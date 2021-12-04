Düzce’nin ürünlerine turizm fuarında yoğun talep

İzmir’de düzenlenen turizm fuarı sona erdi. 3 gün süren fuara Düzce Belediyesi’nin stantları damga vurdu. El emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Bu yıl 15.’si düzenlenen Travel Turkey Uluslararası Turizm Fuarı sona erdi. 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getiren fuarda Düzce’nin yöresel ürünlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri de tanıtıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği çatısı altında Düzce Belediyesi de fuardaki yerini aldı. Düzce’nin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtılmasının yanı sıra Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTUR’un açtığı stant yoğun ilgi gördü. Düzceli kadınların el emeklerinin sergilenerek satışa sunulduğu stant ziyaretçi akınına uğradı. BELTUR Genel müdürü Erdem Yılmaz, BELTUR Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk ile Kültür İşleri Müdürü Beytullah Yılmaz da BELTUR ve Düzce standına gelen misafirler ile tek tek ilgilenerek; hem Düzce’nin tarihi ve turistik yerlerini misafirlere anlattı, hem de Düzce’ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ürünler büyük ilgi gördü

BELTUR tarafından kurulan stantta fındık, fındık ezmesi, bal, kabak tatlısı, Konuralp pirinci, erişte, kuskus, tarhana, dağ çileği reçeli, sirke çeşitleri, prozen propolis içeceği, acıka ve yöresel kolonyalar yer aldı. Düzce’nin yöresel ürünlerine misafirler büyük ilgi gösterdi.

Başkan Özlü’den BELTUR’A teşekkür

Fuarın ilk iki gününde Düzce standına gelen misafirleri ağırlayan Başkan Özlü kusursuz bir organizasyon gerçekleştiğini belirterek; "3 gün süren fuara Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ve Düzce’nin de olduğu iller olarak fuara katıldık. Bölgemizi ve Düzce’mizi tanıttık. Gerçekten çok güzel organize edilmiş bir fuar oldu. İnsanların da böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Düzce’deki kadınlarımızın el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri sergiledik. Buradan elde edilecek gelirleri kendileri ile paylaşacağız. Düzce’de kadınlarımızın kurduğu kooperatifleri destekliyoruz. Düzce Belediyesi olarak kadın erkek ayrımı yapmadan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini destekliyoruz ve tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz, İzmir fuarı da bunlardan birisi. BELTUR A.Ş’nin kıymetli yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.