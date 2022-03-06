Düzce’nin turizmi görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Travel EXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Düzce’nin turistik alanları için turizm profesyonelleriyle görüşme sağlandı.

Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Travel EXPO Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katıldı. Parlak; turizm işletmecileri, seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle görüşmeler yaparak, Düzce’nin turistik alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İkili görüşmeler kapsamında; Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Düzce’de ki uygulama örnekleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.