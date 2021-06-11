Düzce’nin tarihi, kültürü ve turizm değerleri tanıtılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ’’Düzce’ye Gel’’ çağrısı ve 2021 yılının turizm yılı olarak belirlenmesinin ardından festival ve etkinliklere ev sahipliği yapılması için düğmeye basıldı.

Düzce Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzce BelTUR A.Ş.’nin paydaş olacağı festival ve etkinlikler için ilk toplantı gerçekleştirildi.

Düzce’nin tarihine, doğasına ve kültürüne sahip çıkarak vizyoner bir bakış açısıyla geleceğe taşıması planlanan festival ile vatandaşların yaşadığı pandeminin izlerinin silinmesi hedefleniyor.

Toplantıda; Düzce’nin doğal, kültürel ve tarihi turizm potansiyellerini tanıtmak, milli ve manevi değerler çerçevesinde nesiller arası tanışmayı ve kaynaşmayı sağlamak, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri, el sanatlarını, yöresel oyunları ve gelenekleri canlandırarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, coğrafi işaretli ürünleri ve Düzce markalarını tüm Türkiye’ye tanıtmak amacıyla 2-4 Temmuz tarihleri arasında Düzce Turizm ve Kültür Festivali yapılması kararlaştırıldı.

İki aşamalı olarak yapılacak olan festivalin bir ayağı Anıtpark meydanında, diğer ayağı ise Gölyaka Kültür Park’ta düzenlenecek.