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Düzce’nin tanıtımı yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin kültürel alanlarına gidemeyen vatandaşlar için seyahat acenteleri ile birlikte çalışma başlattı. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda, seyahat acentelerinin temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE 19.06.2022, 11:05
Düzce’nin tanıtımı yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin kültürel alanlarına gidemeyen vatandaşlar için seyahat acenteleri ile birlikte çalışma başlattı. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda, seyahat acentelerinin temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce’nin tanınırlığının arttırılması için başlatılan çalışma çerçevesinde Kadın Emeği Merkezi’nde toplantı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ve Gürbüz Saltaş da katıldı. Kentin turizm destinasyonlarının görüşüldüğü toplantıda, seyahat acentelerinin temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

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