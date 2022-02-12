Düzce’nin sağlık alt yapısı güçleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağlık alt yapısının güçlenmesi için ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlar Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak 7 milyon liralık 128 kesitli tomografi cihazı, Atatürk Devlet Hastanesi’nde kurulmaya başlandı.

Düzce’de sağlık alt yapısında güncelleme devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve siyasilerin çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı Düzce’ye 7 milyon lira değerinde tomografi cihazı gönderildi. 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilerek kurulum yapılmaya başlandı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da, kurulumu yapılan cihazın başına gelerek incelemelerde bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi’ne hizmet veren eski tomografi cihazı ise Akçakoca Devlet Hastanesi’ne gönderilerek, Akçakoca’da ilk defa tomografi cihazı olacak.