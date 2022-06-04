Düzce’nin modern pazaryeri için temel atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bölgenin en modern ve en büyük pazaryeri projesinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 bloktan oluşacak olan Merkez Pazaryerinin kendine özgü mimarisi ve çok amaçlı yapısıyla örnek bir proje olacağını kaydetti.

Düzce Belediyesi, geleceğin ilini oluşturulması adına her platformda attığı adımlara bir yenisini ekliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle Aziziye Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan bölgenin en modern Pazaryeri için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mevcut pazaryerinin batı kısmında yapımına başlanan projenin temel atma törenine Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Sebzeciler-Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kaliteli hizmetler sunabilmek için çalışıyoruz”

Konuşmasına Düzcelilere söz verdiği bir projeyi, bir eseri daha hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek başlayan Başkan Özlü, “3 yıldan fazla süredir, ekip arkadaşlarımla birlikte, şehrimizi çok daha ileriye taşımak, sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve tüm Düzceli kardeşlerimize daha kaliteli hizmetler sunabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasını yapılan projelerden örnekler vererek sürdüren Faruk Özlü, “Büyük bir sorun haline gelen ulaşım meselesini ve çöp problemini kökünden çözdük. Bir şehirde insanlar bir yerden bir yere giderken zorlanıyorsa, çöpleri toplanmıyorsa, sokakları temiz değilse, caddeleri ihtiyaca cevap vermiyorsa; o şehirde kaliteli bir hayat sürmek ve mutlu olmak imkânsızdır. ‘Sıfır atık’ konseptiyle inşa ettiğimiz “katı atık bertaraf tesisimiz”; tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. Düzce’nin tüm çöpleri ve katı atıkları bu tesiste işlenmekte, bertaraf edilmekte ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir” şeklinde konuştu.

“Derdimiz günü kurtarmak değil”

Dertlerinin bugünü kurtarmaktan öte Düzce’nin geleceğini inşa etme gayretinde olduklarını kaydeden Özlü, “Sporla, sanatın bütün dallarıyla, tiyatroyla, sinemayla, turizmle, kültürel aktivitelerle ve daha birçok etkinliğiyle; şehrimizdeki herkesi mutlu etmek, herkese eşit şekilde ulaşmak ve herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Özlü, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan Modern Pazaryerimiz; kendine özgü mimarisi ve çok amaçlı yapısıyla, toplam 5 bloktan oluşacak. 335 metre uzunluğunda ve 6710 metrekare kapalı alana sahip olacak. Burada 34 adet şarküteri, bakliyat dükkânları, balıkçı pazarı, sebze meyve pazarı yer alacak. Alışverişe gelen vatandaşlarımızın araçları için cep otoparkları da olacak. En önemlisi de; kuracağımız solar enerji panelleriyle, ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretecek. Böylece enerji maliyetleri azalacak ve çevre kirlenmemiş olacak. Yani burası sıradan değil, sıra dışı bir pazaryeri olacak. Elli sene boyunca hiç aksamadan, kaos üretmeden, temiz, sağlıklı ve sürekli bir hizmeti sizlerle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının sonunda şehre yepyeni bir kimlik kazandıracağına inandığını söylediği modern pazaryerinin hayırlı olmasını dileklerini paylaştı.

Son olarak kürsüye gelen Vali Cevdet Atay ise bugün Düzce’nin en modern pazaryerinin temel atma töreni için toplandıklarını belirterek, Başkan Özlü’nün projelerini takip ve takdir ettiklerini ve Düzce’ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından dualarla birlikte Merkez Pazaryeri Projesinin temelini atıldı.