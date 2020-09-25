Düzce’nin meşhur kestanesi Bakan Yardımcısı Alpaslan’a ikram edildi
DÜZCE’NİN FINDIKTAN SONRA Kİ ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLAN VE NAMI İL SINIRLARI AŞMIŞ OLAN KUZU KESTANESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN’A İKRAM EDİLDİ.
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin fındıktan sonra ki önemli ürünlerinden biri olan ve namı il sınırları aşmış olan kuzu kestanesi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a ikram edildi.
Bir takım ziyaretler için Düzce’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti. Sonrasında ise Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan ve kazı çalışmaları devam eden Konuralp bölgesinde ki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan’a burada ilk önce yöresel yemekler ikram edildi. Ardından sahada inceme yapan Alpaslan’a Düzce’nin fındıktan sonra önemli tarım ürünleri arasında bulunan kuzu kestanesi ikram edildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nadir Alpaslan’a Düzce’nin yaylalarından toplanan ve Türkiye’nin bir çok ilinden alıcı olan kuzu kestanesi ile ilgili bilgiler verdi.
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