Düzce’nin meşhur kestanesi Bakan Yardımcısı Alpaslan’a ikram edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin fındıktan sonra ki önemli ürünlerinden biri olan ve namı il sınırları aşmış olan kuzu kestanesi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a ikram edildi.

Bir takım ziyaretler için Düzce’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti. Sonrasında ise Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan ve kazı çalışmaları devam eden Konuralp bölgesinde ki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan’a burada ilk önce yöresel yemekler ikram edildi. Ardından sahada inceme yapan Alpaslan’a Düzce’nin fındıktan sonra önemli tarım ürünleri arasında bulunan kuzu kestanesi ikram edildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nadir Alpaslan’a Düzce’nin yaylalarından toplanan ve Türkiye’nin bir çok ilinden alıcı olan kuzu kestanesi ile ilgili bilgiler verdi.