banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Düzce’nin ihtiyaçları Destek Hizmetleri’nden çıkıyor

DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE’NİN İHTİYAÇ DUYULAN MATERYALLERİNE YÖNELİK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.

DÜZCE 30.09.2020, 15:12
Düzce’nin ihtiyaçları Destek Hizmetleri’nden çıkıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce’nin ihtiyaç duyulan materyallerine yönelik üretimini sürdürüyor.

Düzce’de binaların girişine yerleştirilen adres tabelalarından trafik ışıklarına, bariyerlerden sosyal mesafe yazılarına kadar tüm materyaller Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde üretiliyor. Şehrin gelişimine katkı sağlayan her ürünü kendi bünyesinde üreten Müdürlük çalışanlarını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özlü: “ Destek Hizmetler bünyesinde işlettiğimiz tesisimizde Düzcemiz’de ihtiyaç duyulan materyallerin üretimi devam ediyor. Şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her araç ve gereci kendi imkanlarımızla üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0