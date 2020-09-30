Düzce’nin ihtiyaçları Destek Hizmetleri’nden çıkıyor
DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE’NİN İHTİYAÇ DUYULAN MATERYALLERİNE YÖNELİK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce’nin ihtiyaç duyulan materyallerine yönelik üretimini sürdürüyor.
Düzce’de binaların girişine yerleştirilen adres tabelalarından trafik ışıklarına, bariyerlerden sosyal mesafe yazılarına kadar tüm materyaller Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde üretiliyor. Şehrin gelişimine katkı sağlayan her ürünü kendi bünyesinde üreten Müdürlük çalışanlarını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özlü: “ Destek Hizmetler bünyesinde işlettiğimiz tesisimizde Düzcemiz’de ihtiyaç duyulan materyallerin üretimi devam ediyor. Şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her araç ve gereci kendi imkanlarımızla üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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