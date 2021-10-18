Düzce’nin havasının temizleyecek eylem planı hazırlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, temiz hava eylem planını basın mensuplarıyla paylaşarak 3 aşamada sanayi kuruluşlarının denetlenmesine kadar birçok önlem alacaklarını söyledi.

Her kış Düzce şehir merkezinde yaşanan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortak eylem planı hazırladı. Yaz aylarında başlayan çalışmalarda ulaşıma bağlı araçların, sanayi kuruluşlarının ve evlerde yakılan sobaların neden olduğu kirlilik miktarları emisyon ölçümleriyle tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda da eylem planı hazırlandı. 3 Aşamada hazırlanan eylem planı ile kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede alınacak önlemler belirlendi. Ayrıca hazırlanan eylem planında ulaşımın, sanayi kuruluşlarının ve yakmaya bağlı hava kirliliği ile mücadele için alınacak tedbirler anlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmada, “Düzcemiz her yıl kış aylarında ciddi hava kirliliği sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Bununda birden çok neden var. Biz yaz aylarında Çevre Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla kent merkezinde ölçümler yaptık ve havamızı kirleten etkenleri belirledik. Bunlar içerisinde sanayi kuruluşları, ulaşımda İstanbul ile Ankara arasında yer alan Düzce’nin egsoz gazına bağlı hava kirliliği ile evlerde işyerlerinde yakılan sobaların neden olduğu kirlenmeleri belirledik. Bu tespitlerin ardından da tespit ettiğimiz etkenlerin iyileştirilmesi ve çözüme ulaştırılması için çalışma başlattık. Artık bunlarla ilgili olarak bir dizi önlem ve tedbir planlarını devreye sokuyoruz” dedi.

Dr. Faruk Özlü alınan önlemlerle ilgili olarak ise Düzcelilerden yardım beklediklerini ifade ederek: “Hava kirliliği ile mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı. Bunun için vatandaşlarımızdan kalitesiz kömür yakmamalarını, sanayi kuruluşlarının bacalarında bulunan hava filterlerini sürekli olarak açık tutmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca hava kirliliğine neden olan işletmeleri de bizlere ihbar etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Basın toplantısına katılan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ise konuşmasında; “Kışın havamız çok kirli olmasının nedenleri için yazın bakanlığımızdan hava ölçüm aracı getirterek kentin birçok noktasına ölçümler yaptık. Sonucunu da hava kirliliği mücadele eylem planı hazırladık. Bu noktada vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bunun yanı sıra hatalı soba yakımları nedeniyle de hava kirliliği oluşuyor. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için “Soba yakma kılavuzu hazırlıyoruz. Düzce valiliğimiz vasıtasıyla basılacak bu kılavuzu vatandaşlarımıza dağıtacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından alınacak önlemler basın mensuplarına anlatıldı.