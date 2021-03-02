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Düzce’nin hava kalitesini arttıracak tedbirler alınacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen Hava Kalitesi Değerlendirme Toplantısında, yaşanması muhtemel hava kirliliği durumlarının önüne geçilmesi adına yapılacak çalışmalara ve alınacak tedbirlere yönelik kararlar alındı.

DÜZCE 02.03.2021, 17:57
Düzce’nin hava kalitesini arttıracak tedbirler alınacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen Hava Kalitesi Değerlendirme Toplantısında, yaşanması muhtemel hava kirliliği durumlarının önüne geçilmesi adına yapılacak çalışmalara ve alınacak tedbirlere yönelik kararlar alındı.

Düzce’de bulunan 3 adet sabit ve 2 adet seyyar Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarından ve 3 adet örnekleme cihazından alınan verilerin değerlendirildiği toplantıda Düzce’nin hava kirliliğinin nedenleri belirlendi, ilerleyen zamanlarda yaşanması muhtemel hava kirliliği durumlarının önüne geçilmesi ve yapılacak çalışmalara, alınacak tedbirlere yönelik yol haritasının belirlendi. Aziziye Mahallesinde bulunan fidanlık istasyonundan alınan ölçümlerde kış aylarında yakın kaynak olarak evsel ısınmanın ve şehirler arası trafik yoğunluğunun, uzak kaynak olarak OSB’nin etkisi olduğu, kış aylarda etkinin en fazla yanmadan kaynaklı olduğu, yaz aylarında ise yüzde 34 oran ile şehirlerarası ulaşımın kirliliğe etkisinin fazla olduğu ve kış aylarından enverziyonun etkisiyle hava kirliliği üzerindeki baskının arttığı belirlendi.

Bahçeşehir kurulan istasyonunda yapılan ölçümlerden alınan verilere göre kirletici unsurların şehirlerarası yüzde 21’i trafikten, yüzde 39’u sanayiden kaynaklandığı belirlendi. Belediye Binası Yanındaki İstasyondaki verilerine göre kirliliğin en çok dizel araçlar ve trafikten kaynaklandığı, bunun yanında kış aylarında sabah ve akşam saatleri artışta olmak üzere yanmadan kaynaklandığı belirlendi. Sonuç olarak Mahalli Çevre Kurulu toplantılarında alınan kararlarının uygulanması, Kuzey Çevre Yolunun tamamlanarak Düzce Merkezden geçen şehirlerarası ulaşımın hafifletilmesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yakacak yardımın doğalgaz kullanımı yönünde olması, gerekli görüldüğü takdirde Sanayi Tesislerine sürekli ölçüm ve izleme cihazlarının kullandırılması, meteorolojik verilere göre hava kirliliği yaşanması muhtemel günlerde trafikte tek ve çift plaka uygulamasına geçilebileceği, anız, lastik, mobilya benzeri maddelerin yakılmasıyla kaçak emisyon oluşturan olayların önüne geçilmesi ve idari yaptırım uygulanması kararı alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici ve Hava Kalitesi İzleme Şube Müdür Vekili Onur Kale, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Doç. Dr. Fatma Öztürk ve Araştırma görevlisi Emre Dikmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, İl Müdürü Yardımcısı Ömer Cihangir, Çevre Yön. ve Den. Sor. Şb. Müdür Vekili Mustafa Bilgi ve Çevre Mühendisi Selim Can, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez ve Zabıta Müdürü Sezgin Diner katıldı.
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