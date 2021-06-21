Düzce’nin hava kalitesi konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kış aylarında en kötü hava kalitesinin ölçülmesinin ardından alınan önlemlerin ardından başlatılan çalışmalar Düzce Valiliği’ndeki değerlendirme toplantısında ele alındı.

Düzce’de kış aylarında etkisini gösteren hava kalitesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bir çok kurum hava kalitesinin düzeltilmesi için çalışma başlattı. Kış aylarında Düzce Valisi Cevdet Atay’ın koordinasyonu ile bir çok fabrikalara şok baskınlar düzenlenmiş, Düzce Belediyesi’nin çalışmaları ile Düzce’ye 3 mobil ölçüm cihazı getirilmişti. Cihazlardan alınan veriler her ay düzenli olarak tartışılırken, Düzce Valiliği hava kalitesi değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Hava kalitesi değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlık ederken, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıya katılarak sunum gerçekleştirdi.