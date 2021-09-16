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Düzce’nin en büyük eğitim kampüsü olacak

Düzce’nin en büyük eğitim kampüslerinden biri haline gelecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulundaki çalışma devam ediyor. Kaba inşaatında son rötuşları yapılan binada kısa süre içerisinde ince işçiliğe geçilecek.

DÜZCE 16.09.2021, 15:33
Düzce’nin en büyük eğitim kampüsü olacak

Düzce’nin en büyük eğitim kampüslerinden biri haline gelecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulundaki çalışma devam ediyor. Kaba inşaatında son rötuşları yapılan binada kısa süre içerisinde ince işçiliğe geçilecek.

24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş tarafından 24 dersliği ise Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve bağışçı destekleriyle yapılacak olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun kaba inşaatın da sona gelindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde önemle durduğu, Düzce’de ikili eğitimin ortadan kaldırılmasını sağlayacak en büyük eğitim kampüsü olma özelliğini taşıyacak olan okul inşaatında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. 18 dönüm üzerinde, inşa edilen okul tamamlandığında modern mimarisi ile de dikkat çekecek. Kasım Aktaş Ortaokulunda, konferans salonundan spor salonuna, teknoloji tasarım atölyesinden bilgisayar, müzik ve fen dersliklerine birçok branşta eğitim verir hale getirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, inşaat çalışmalarının ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarına karşın sağlıklı şekilde ilerlediğini belirterek, tamamlanmak üzere olan kaba inşaatın hemen ardından hızlı şekilde ince işçiliğe başlanacağını belirtti.

“Geleceğin Düzce’sini oluşturmak için çalışıyoruz”

İnşaatın başladığı süreç itibariyle Düzce’de ikili eğitime son vermek için yola çıktıklarını belirten Başkan Özlü, şunları söyledi; “Pandemi süreci, hava şartlarının uzun süre olumsuz seyretmesine rağmen inşaat çalışmaları ilerliyor. Bir kez daha yinelemek isterim ki; okulumuzun faaliyete geçmesiyle birlikte şehrimizde ikili eğitime son vermiş olacağız. Kaba inşaatta son adımlar atılıyor. Kısa süre zarfında ince işçiliğe geçilecek. Çocuklarımızın sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri en büyük temennimiz. Bu yönde adımlar atmayı, attığımız adımlarla şehrimizi ileriye taşımayı ve geleceğin Düzce’sini oluşturmak için çalışıyoruz. Hayırsever iş insanı Kasım Aktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

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