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Düzce’nin ekonomisi masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında, ilin ekonomisi masaya yatırıldı. İşsizlik oranları ve istihdam oranlarının konuşulduğu toplantıda ekonomik çözümler görüşüldü.

DÜZCE 11.06.2022, 10:38
Düzce’nin ekonomisi masaya yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında, ilin ekonomisi masaya yatırıldı. İşsizlik oranları ve istihdam oranlarının konuşulduğu toplantıda ekonomik çözümler görüşüldü.

Düzce’nin ekonomisi Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında masaya yatırıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Belediye Başkan yardımcıları, ekonomi ile alakalı kurum ve kuruluş temsilcileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri ile ilgili kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda üretim ve istihdam konuları değerlendirildi. Düzce’de ki işsizlik oranlarının da konuşulduğu toplantıda Düzce enine boyuna konuşuldu.

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