Düzce’nin dönüşümünü sağlayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan “Modern Sanayi Sitesi Projesi” inşaatında temel atma ve temel soketlerinin yerleşimi tamamlandı. 63 dönüm alan üzerinde inşa edilen sanayi sitesi yalnızca işyeri değil, sosyal yaşam alanı olarak da hizmet verecek.

Düzce Belediyesi, Eski Sanayi Çarşısı’nın şehir merkezinde kalması, görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olması dolayısıyla Başkan Faruk Özlü öncülüğünde hazırlanan Modern Sanayi Sitesi Projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Beslanbey mevkiinde belirlenen 63 dönüm arazi üzerinde yapımı süren sanayi sitesinin içinde yer aldığı 5 adanın 4’ünde temel soketlerinin yerleştirilmesi tamamlandı. Toplam 102 dükkanın yer alacağı sanayi sitesinin en hızlı ilerleyen kısmı ise 28 dükkandan oluşan parsel oldu. Temelin üzerine kolonlarının montajı yapılırken diğer aşama olan bağ kirişlerin yapımına da başlandı.

Zemin kayalarla sağlamlaştırıldı

Sanayi sitesi inşasında en uzun çalışma sürecinin zemin iyileştirme olduğunu aktaran şantiye yetkilileri belirlenen alanların zemin iyileştirmesinde sürecin sıkı takip edildiğini, büyük kayaların sıkıştırılarak zemin sağlamlaştırma çalışmaları üzerine temel atma ve kaba inşaat sürecinin başlatıldığını belirtti

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği alanının en büyük kısmını içine alan, 88 dükkanın yer aldığı 4 adada temel soket imalatları tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasıyla dükkanlar sahiplerine teslim edilecek. 14 dükkanın yer aldığı son adada ise temel altı tesviyesi yapıldı, temel beton dökümü işlemi devam ediyor.

Ayrıca Düzce’nin örnek teşkil edecek projelerinden olan, nezih ve düzenli işyerlerinin yer alacağı proje bünyesinde kreş, kafeterya, restoran, mescit ve sosyal yaşam donanımlarını da barındıracak.

Öncelik eski sanayi esnafına

Başkan Faruk Özlü, daha önce dükkan satış işlemlerine ilişkin bilgiler paylaşarak yeni sanayi sitesinden dükkan almak üzere başvuruda bulunan Eski Sanayi Çarşısı esnafına öncelik tanınacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin banka ile protokol imzalandığını ve uygun kredi imkanların da esnaflar için kolaylık olacağını ifade eden Özlü, yeni sanayi sitesi sayesinde ilin katma değerinin artacağını daha önemlisi de şehir merkezindeki sanayi dükkanlarının uzak bir alana taşınarak hem görüntü ve gürültü kirliliğinin sona erdirileceğini hem de kentsel dönüşümün önemli bir adımının tamamlanacağını belirtti.