Düzce’nin çöpünden elektrik ve biyogaz üretildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle şehre kazandırılan Türkiye’ye örnek teşkil eden Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi ilk üç ayda 22 bin 410 ton çöpü ayrıştırdı, 3 bin 46 Megawatt elektrik, 1 milyon 854 bin 936 metreküp biyogaz üretildi.

Düzce ili Katı Atık Birliğine bağlı olarak çalışmaların sürdürüldüğü, ilin çöp sorununu tarihe gömen Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 2022 yılı ilk 3 aylık verileri belli oldu.

Düzce Belediyesi başta olmak üzere ilçelerin de katkı sağladığı çöpten elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayan örnek tesiste ilk üç ay da toplam 22 bin 410 ton çöp işlendi. 2021 yılının Mayıs ayı itibariyle biyogaz da üretilen tesiste yılsonu itibariyle 4 Milyon 61 Bin 211 metreküp biyogaz üretilirken, bu miktar 2022 yılının ilk 3 ayında 1 Milyon 854 Bin 936 metreküp olarak verilere yansıdı.

Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 19 bin 945 ton olan çöp miktarının 2 bin 465 ton artış gösterdiği bu dönemde elde edilen atıklardan ise 3 Bin 46 MW elektrik üretimi sağlandı. 2021 yılının aynı döneminde 765 MW elektrik üretildiğinin göz önüne alındığı verilerde gerek çöpün kalitesi gerekse de tesisin işlerliğinin arttırıldığı yeni dönemde 2 Bin 281 MW artış ortaya çıktı.

Paydaşlarımızla el ele

Tesisin işleyişi ve elde edilen sonuçları değerlendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sıfır Atık noktasında şehrimizi emin adımlarla hedefe doğru götürüyoruz. Çöpümüzün ekonomiye kazandırılması noktasında attığımız adımlar yapılan işin doğruluğunu gözler önüne seriyor. Elde edilen veriler ışığında bu yılın çok daha verimli geçeceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.