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Düzce’nin çalışmaları değerlendirildi
DÜZCE (İHA) – Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.
DÜZCE 27.08.2022, 09:57
DÜZCE (İHA) – Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Düzce’de Valilik bünyesinde devam eden çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzceli olan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay’ı ziyaret etti. Düzce’de yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretin ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç, Vali Atay’ı ziyaret etti.
Düzce’de devam eden faaliyetler ve komşu olan şehirlerin ortak faaliyetleri hakkında görüşmeler yapıldı.
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