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Düzce’nin 3 ürünü değerlendirme aşamasında

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan elma sirkesi, fındıklı tahin helvası ve kestane değerlendirme aşamasına girdi.

DÜZCE 26.09.2021, 12:09
Düzce’nin 3 ürünü değerlendirme aşamasında

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan elma sirkesi, fındıklı tahin helvası ve kestane değerlendirme aşamasına girdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kente özgü ürünlerin coğrafi tescilli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 11 ürünün tescilini alan il müdürlüğü, Düzce’de üretilen ve başka şehirlerde olmadığı tespit edilen ürünlerin de başvurusunu yaptı. Türk Patent ve Marka Kurumuna Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından elma sirkesinin, fındıklı tahin helvasının ve kestanenin de başvurusu yapıldı. Ürünler, patent enstitüsünde değerlendirme aşamasına girdi.

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