Düzce’nin 2022 yatırımları görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, 2022 yılında yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü.

Düzce’de 2022 yılında birçok yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yatırım yapacak kurum temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısına; Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda; 2021 yılında yapılan yatırımlar gözden geçirilerek, 2022 yılında yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.